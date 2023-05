Maltempo su Roma, pioggia e allagamenti: caos traffico e disagi. Ecco le previsioni per oggi

Prosegue il maltempo sulla Capitale. In giornata sono previste nubi sparse e possibili rovesci con venti abbondanti. Le temperature saranno comprese tra quindici e ventidue gradi. Da questa mattina la pioggia ha mandato in tilt il traffico a Roma, in città e classici rallentamenti sul Gra. Si registrano allagamenti in diverse zone. Verso l'ora di pranzo è prevista una leggera schiarita, ma nel pomeriggio torneranno nubi e rovesci.

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: allarme per il Po, caos traffico a Roma

Un treno di cicloni a maggio, come non si vedeva da molti anni. Il 1 maggio, puntuale, era arrivato il primo ciclone con piogge torrenziali associate all’alluvione in Emilia Romagna tra il 2 ed il 3. Da quei giorni, il tempo non e mai migliorato in modo deciso, salvo durante lo scorso weekend che e stato soleggiato e caldo. Oggi è allerta rossa in Emilia Romagna, gialla in altre 12 Regioni.