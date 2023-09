Maltempo Roma, pioggia e rischio temporali: dove e quando. Le previsioni di oggi e domani

Risveglio bagnato per Roma. Il maltempo ha colpito la Capitale nella notte, con pioggia copiosa. E anche oggi le previsioni non sono delle migliori. Il weekend al mare sotto l'ombrellone potrebbe così saltare. Meteo nuvoloso, con schiarite, è previsto per tutta la giornata. Ma non si escludono temporali.

Rischio temporali?

A Roma oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

temporanea attenuazione della nuvolosità al pomeriggio, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera associate a deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore, come indicato da 3bmeteo. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3967m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni di domani

A Roma domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4302m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.