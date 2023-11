Venerdì 17 Novembre 2023, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 10:05

Prende la pensione, la mette sul sedile dell'auto in attesa di sistemarla nel portafogli, ma viene distratto da una donna, mentre la complice gli ruba il denaro. È successo a Pomezia nel parcheggio dell'ufficio postale in via dei Castelli Romani, dove poco lontano i carabinieri rintracciano le ladre e le arrestano. Vittima del tentato furto un arzillo nonnino di 90 anni che si è accorto del colpo ed ha immediatamente chiesto aiuto, facendo scattare le manette ai polsi delle due donne, 25 e 30 anni entrambe di etnia rom. Le malviventi si erano appostate vicino al posteggio di Poste italiane in attesa della vittima ideale. Quando hanno visto l'anziano entrare nei locali, hanno pensato che sarebbero riuscite a fare un "lavoretto" pulito e veloce. Si sono avvicinate alla porta a vetri per tenerlo d'occhio ed essere sicure che il novantenne non fosse allo sportello per pagare una bolletta. Poi appena l'uomo è uscito hanno deciso di colpire. Il nonnino ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni le chiavi dell'auto, ha aperto la portiera e ha lasciato le banconote sul sedile posteriore della macchina per prendere il portafogli e sistemarle all'interno.

I FATTI

Un'occasione ghiotta per le ladre che si sono avvicinate alla vettura poco prima che il novantenne mettesse in moto. Una delle due l'ha distratto, mentre l'altra è riuscita come un fulmine a prendere i mille euro "incustoditi". Con il bottino in tasca le donne si sono allontanate convinte di riuscire a farla franca. L'anziano, invece, si è subìto accorto che la sua pensione si era dissolta come neve al sole. Ha chiesto aiuto ai clienti che uscivano dall'ufficio che hanno immediatamente chiamato il numero unico di emergenza (112).

In pochi minuti una pattuglia dell'aliquota radiomobile, impegnata proprio in quella zona in un servizio di controllo, ha raggiunto il novantenne. I carabinieri si sono messi sulle tracce delle due ladre, riuscendole a rintracciarle poco lontano. In una delle borsette avevano ancora i mille euro della pensione rubata poco prima e che è stata restituita al nonnino. Inutili le scuse delle donne che hanno tentato di convincere gli investigatori come quel denaro fosse il loro. L'anziano le ha riconosciute, così come altri clienti delle Poste che poco prima le avevano viste allontanarsi. Il furto era stato inoltre ripreso dalle telecamere di video sorveglianza della zona.