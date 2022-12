Al Tuscolano suonano le campane: ma non è arrivato Babbo Natale, è l'Ama

Tuscolano non ti conosco. Non basta solo la spazzatura a prendere di mira il quartiere, adesso ci si mette anche il vetro. Le campane sono suonate ma ad arrivare non è stato Babbo Natale ma l’Ama (l’Azienda Municipale Ambiente) con l’automezzo munito di gru utilizzato per lo svuotamento dei contenitori per la raccolta del vetro (le campane appunto). Questa volta però le cose non sono andate come dovevano, e per poco non si è sfiorato l’incidente. L’automezzo ha agganciato la campana che per il peso ha ceduto facendo cadere tutto il vetro per terra proprio a due passi dal marciapiede dove in quel momento molti cittadini e studenti si stavano recando al lavoro o scuola. Schegge di vetro impazzite e bottiglia rotte hanno inondato il bordo strada e il marciapiede. «E’ sempre la stessa storia - dice un commerciante che di fronte stava assistendo tra il preoccupato e il divertito alla scena - le campane sono stracolme e probabilmente per il peso ha ceduto e si è rotta, bisognava prevederlo sono contenitori di plastica».

«I cassonetti sono pieni e alla fine della giornata non passa nessuno e neanche la notte perchè la mattina li ritroviamo cosi - gli fa eco il proprietario dell’ortofrutta di fianco - le campane lo stesso, ogni quanto tempo vengono svuotate? Potrebbero passare più spesso sarà stata stracolma». I cittadini si rivolgono all’Ama chiedendole “più presenza” soprattutto in questo periodo festivo che le previsione potrebbero far raddoppiare la plastica, la carta e l’umido. E’ di questa mattina infatti che alcuni funzionari dell’Ama in televisione hanno chiesto un aiuto ai commercianti e ai cittadini e cioè quello di compattare i rifiuti e differenziare: «E’ assurdo che l’Ama chieda a noi commercianti - dice il proprietario di un bar in via Nobiliore dove è avvenuto l’incidente della campana - ci chieda di compattare le bottiglie di plastica e i cartoni e ai cittadini di differenziare al massimo, ma se loro non passano i cumuli ci saranno sempre dentro e fuori i cassonetti, quindi noi faremo di sicuro il nostro ma ci aspettiamo visto che paghiamo anche le tasse che loro facciano lo stesso, sono sicuri di garantircelo, lo vedremo».