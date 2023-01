Martedì 24 Gennaio 2023, 00:02

Investe un uomo ma pensa di aver colpito un animale sulla strada: poi si presenta ai carabinieri e fa la macabra scoperta. A trovare i resti umani sono stati i carabinieri domenica sera lungo la strada Aurelia, all’altezza del chilometro 113 nel territorio del comune di Montalto di Castro, in direzione nord, verso Grosseto.

Da subito è risultato difficile stabilire di chi si tratti: tutto farebbe pensare a un uomo. Sono intervenuti, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, anche i tecnici Anas e i vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’incidente sarebbe avvenuto tra le 18 e le 19 di domenica sera.



I FATTI

L’uomo, forse un operaio straniero che stava rientrando a casa, sarebbe stato investito da un’auto lungo il ciglio della strada e poi travolto da altri veicoli, sia automobili sia mezzi pesanti. Tremenda la scena che nella serata di domenica si sono trovati di fronte i vigili del fuoco. I pompieri hanno infatti dovuto lavorare a lungo per recuperare i tutti i resti poi affidati alla polizia mortuaria. I carabinieri avevano già avviato le indagini quando, alle 21 di domenica si è presentato un automobilista nella caserma dei carabinieri di via Antonio da Sangallo, a Civitavecchia. Ed è a loro che ha raccontato tutta la vicenda. Si tratta di un civitavecchiese di 58 anni, incensurato: era in evidente stato di choc. Ha detto di aver avuto un incidente, sulla statale Aurelia nei pressi di Montalto di Castro. Ha aggiunto che ha avuto l’impressione di aver investito un grosso animale.

Poi però ha temuto che potessi trattarsi di un uomo. Così ha chiesto ai carabinieri civitavecchiesi di fare una verifica con i colleghi della zona di Montalto.

I militari hanno subito contattato la caserma di Tuscania, competente per quel tratto di Aurelia, che hanno appunto confermato l’investimento di una persona, non ancora identificata.

Un uomo, a giudicare dai resti e dall’abbigliamento. Nessun documento di identità, tuttavia.

Fino a ieri pomeriggio però non si era ancora riusciti a risalire all’identità della vittima. Poi si è capito che, con ogni probabilità, si tratta di un uomo di origine romene di 43 anni che abitava in un casolare nei pressi del luogo dell’incidente. Sembra che lavorasse saltuariamente come operaio.

Ma sono tutte informazioni che non sono ancora state ufficializzate dalle forze dell’ordine. Il 58enne civitavecchiese è stato iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale. Su di lui sono stati anche eseguiti i test alcolemici e quelli per l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, ma l’uomo è risultato negativo.