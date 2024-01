Ciampino, incidente vicino alla stazione: autobus si sfrena e danneggia due auto

Ciampino, un grosso Autobus del trasporto pubblico locale di Roma Capitale, si è "sfrenato" in Piazza Luigi Rizzo. Nei pressi dell'ingresso della stazione ferroviaria, poco dopo le 17, con la zona piena di pendolari in transito. Due veicoli in sosta per fortuna hanno evitato la tragedia frenando la discesa del grosso mezzo evitando l'investimento dei passanti. Sul posto è giunta immediatamente la pattuglia della Polizia Locale di Ciampino per regolare la viabilità e fare i rilievi. Il conducente del bus lo aveva parcheggiato da pochi secondi alla fermata davanti la stazione ed era sceso. Si tratta di un quarantenne romano, sanzionato per sosta vietata e incauto controllo del mezzo.

