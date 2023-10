Giovanbattista Cutolo, corteo a Roma per il giovane musicista ucciso a Napoli. La madre ricevuta Palazzo Chigi

Circa 500 persone, tra cui molti giovani, si sono unite al corteo organizzato oggi a Roma per chiedere giustizia per Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista ucciso a Napoli da un 16enne nel corso di una discussione per un parcheggio.

Una partecipazione che sostiene l'impegno della madre, Daniela Di Maggio, che dopo aver più volte annunciato la sua battaglia per la riforma della legge sull'età dell'imputabilità, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi alcuni esponenti delle istituzioni.

Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista a Domenica In: «Mio figlio mi è arrivato in un'anfora, ucciso da una Napoli balorda. Dovete indignarvi»

La battaglia della madre per una nuova legge in memoria di Giovanbattista

Ad incontrare Daniela Di Maggio, mamma di "Giogiò", sono stati il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, quello alla Giustizia Andrea Ostellari e Antonio Sangermano, capo dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. «Mi hanno promesso che sicuramente la pena per il killer di mio figlio, come per tutti gli altri minori autori di crimini efferati, verrà scontata, e sarà non di quelle che dopo pochi anni te li trovi fuori - ha detto -. Si sono presi l'impegno su una legge che verrà chiamata Giovanbattista Cutolo».

La manifestazione a Roma è stata organizzata per tutte le vittime innocenti della criminalità. Alla marcia, partita da piazza della Repubblic, hanno partecipato il deputato dell'Alleanza verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli e don Antonio Coluccia. «Gio Giò è stato ammazzato a fine agosto da un 15enne per motivi assurdi e banali. L'assassino ha tirato fuori una pistola ed ha sparato per una lite scoppiata in una paninoteca a cui Giovanbattista neanche aveva partecipato. La sua famiglia ha organizzato questa manifestazione a Roma per chiedere sia giustizia che l'attenzione del Governo a questa ondata inarrestabile di criminalità. Basta morti, basta sangue, basta impunità e condanne blande. Servono nuove leggi, serve la certezza della pena».