Gabriele Ferrari pestato ad Anzio: si costituiscono due ragazzi coinvolti nella rissa

Nelle ultime ore di sono costituiti ai carabinieri e alla polizia altri due ragazzi coinvolti nel pestaggio del diciannovenne Gabriele Ferrari avvenuto domenica in piazza Cesare Battisti ad Anzio. Si tratta di un diciassettenne di origine egiziana che si è presentato dai carabinieri accompagnato dai genitori. A sorpresa è arrivata anche la decisione di costituirsi di un quarto ragazzo, un ventenne italiano residente ad Anzio che ha spiegato di essere coinvolto nel l’aggressione.

Ma i conti non tornano perché le indagini della polizia hanno accertato senza alcun dubbio che ad agire sono state tre persone: i due gemelli di origine albanese arrestati ieri e il minorenne egiziano. Le indagini non escludono che il quarto ragazzo possa essere stato indotto a prendersi la responsabilità dell’aggressione per scagionare uno dei gemelli. Insomma, un aspetto della vicenda da chiarire. Se così fosse, per il ventenne scatterebbe la denuncia per favoreggiamento.