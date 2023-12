Pescara, allarme per i continui raid dei ladri. Uno arrestato mentre ruba bicicletta da 1.200 euro

Lo hanno trovato proprio mentre armato di attrezzi e buona volontà stava forzando la serratura di sicurezza di una bicicletta a pedalata assistita del valore di circa 1.200 euro. Una delle nuove frontiere dei furti in provincia di Pescara, a cui le forze dell’ordine guardano con crescente attenzione. E infatti i carabinieri di Cepagatti, che stavano effettuando un servizio di pattugliamento e controllo sul territorio, coordinato dal capitano Giovanni Rolando, hanno subito raccolto la segnalazione di un cittadino che aveva visto una persona sospetta introdursi in un condominio di via Messina a Spoltore. Quando i militari si sono avvicinati all’edificio, hanno sorpreso l’uomo, un ventinovenne, all’opera e anche con una buona dotazione di attrezzi da scasso. Lo hanno così arrestato per tentato furto.

Sempre nel corso dei controlli a Pescara un ventitreenne è stato denunciato per ricettazione ed un ventiquattrenne per tentato furto, infine a Montesilvano un ventinovenne è stato denunciato per furto aggravato. Durante il servizio, organizzato e diretto dal comandante provinciale colonnello Riccardo Barbera, sono state identificate 676 persone, controllate 373 veicoli e sanzionati 9 automobilisti. Nei servizi sono stati impiegate numerose pattuglie delle stazioni e del nucleo operativo e radiomobile che hanno lavorato sull’intero territorio. I controlli straordinari proseguiranno nelle prossime settimane nell’intera provincia, nelle zone cittadine, industriali e commerciali. Questo anche per fare fronte alla forte richiesta di sicurezza che arriva dai cittadini: tanti i furti segnalati sul territorio, anche in zone che, tradizionalmente, vengono considerate tranquille.

Sembra quasi che la mala di Natale quest’anno abbia deciso di muoversi con un certo anticipo è da almeno un mese che viene segnalato un aumento dei furti negli appartamenti e negli esercizi commerciali.

Tante segnalazioni arrivano da viale Kennedy e molte anche dai negozi e dai residenti di via Venezia, via Firenze e via Chieti. Appartamenti svaligiati, ma anche negozi di alimentari, cartolerie. In qualche caso poi i ladri non sono riusciti a entrare, ma hanno lasciato traccia con danni importanti. Anche in provincia, soprattutto nei centri meglio collegati con le “rotte” autostradali, la criminalità è arrivata in forze, tanto che sia il comandante della compagnia di Penne, capitano Alfio Rapisarda, che il collega di Popoli capitano Carlo Colantoni hanno rafforzato tutti i servizi sul territorio. In particolare nelle ore notturne. Furti in serie sono stati segnalati in particolare nella zona di Alanno e di Scafa, anche a San Valentino in Abruzzo Citeriore: anche i sindaci hanno chiesto controlli del territorio più serrati. Le modalità di azione, almeno per quanto riguarda alcuni territori, sembrano molto simili ed è possibile che si tratti, come in passato, di persone che arrivano da fuori, dopo aver studiato la zona, colpiscono e nell’arco di poche ore sono sulla via del ritorno.