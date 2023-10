Furgone a marcia indietro investe un'anziana: morta sul colpo, tragedia vicino Roma

San Cesareo: tragedia della strada ieri pomeriggio in via Matteotti. Un furgone ha investito a marcia indietro una anziana donna che è morta sul colpo. Il camioncino di un fattorino (30enne del posto) che consegnava pacchi nella zona del centro, ha investito a marcia indietro la signora anziana ottantenne, passandoci sopra. La donna stava rientrando a casa con delle buste della spesa e il conducente, non accorgendosi del suo passaggio, l'ha investita a marcia indietro probabilmente privo di visuale.

L’anziana è morta sul colpo e sono subito intervenuti sul posto i carabinieri di San Cesareo e della compagnia di Palestrina per le indagini del caso. Sul posto anche i sanitari del 118 con una autoambulanza, un'auto medica e un elisoccorso. Che però non hanno potuto fare nulla che constatare il decesso della povera anziana. Il conducente del furgone è stato indagato per omicidio stradale come da procedura giudiziaria e sono ancora indagini in corso.