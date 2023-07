Concorso Lilt, indagine su possibile selezione truccata: ipotesi tentato abuso di ufficio

Ci sono già degli indagati per tentato abuso di ufficio per un concorso bandito dalla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. La Procura di Roma ha aperto un'indagine per capire se ci sia stato un tentativo di truccare la selezione.

Concorso Lilt, indagine sul concorso: ipotizzato il tentato abuso di ufficio

Nel procedimento risultano già indagati alcuni soggetti. Nelle scorse settimane sono state effettuate, su disposizione dei pm coordinati dall'aggiunto Paolo Ielo, una serie di perquisizioni.

Lilt, Giornata mondiale senza tabacco: coinvolti anche gli studenti della Ricci

La Lilt è un ente pubblico su base associativa che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute.