Lilt, Giornata mondiale senza tabacco: coinvolti anche gli studenti della Ricci

RIETI - Anche i giovanissimi interessati alla prevenzione. La Sezioni Soci della Coop Sabina e la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti Odv hanno data vita, in collaborazione con l’Istituto Angelo Maria Ricci e con il Comune di Rieti ad una riuscitissima manifestazione, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco.

Quarantatré alunni delle prime classi B e D, accompagnati dalla dirigente scolastica prof. Paola Testa e dalle insegnanti prof.sse Sara Mostocotto, Raffaella Fabi, Leila Zarrouki si sono impegnati nella pulizia dell’area verde di piazza XXIII settembre della Madonna del Cuore.

Presente per il Comune l’assessore al Decoro urbano Fabio Nobili, la Sezione soci Coop era rappresentata dal direttore Stefano Salustri, dai soci Pino Strinati e Adelaide Ianni.

Per la Lilt Rieti - che ha provveduto ad attrezzare l’area con un vistoso gazebo - erano presenti i dirigenti Franco Scipioni, Gianpiero Spadoni, Antonietta Tiberi Vipraio, i soci volontari Oria D’Angeli, Franco Vecchi, Nadia Ursicino che si sono adoperati per l’organizzazione e per la riuscita della manifestazione.

Gli alunni per oltre un’ora e mezza si sono impegnati a raccogliere centinaia di cicche di sigarette, e altro materiale di scarto poi racchiuso in sacchetti.

Essi sono apparsi molto interessati e divertiti con le scritte dei dischetti propagandistici della Lilt

Al termine della raccolta hanno ascoltato attentamente i vari interventi volti a spiegare l’importanza di manifestazioni di questo tipo

Nadia Ursicino della Lilt Rieti ha illustrato gli scopi dell’Associazione e, riferendosi al tabacco ha ricordato il rischio dei fumatori, ma anche dell’ambiente, visto che per l’assorbimento di una sola cicca di sigaretta occorrono anni.

Il direttore della Coop Stefano Salustri ha sottolineato l’importanza di un’alimentazione misurata che, insieme al controllo del fumo e dell’alcool portano a raggiungere un corretto stile di vita, con un grande guadagno per la salute.

A sua volta l’assessore Fabio Nobili ha ringraziato gli organizzatori che mobilitano i cittadini a proteggersi con la prevenzione ed ha assicurato l’impegno ad un necessario miglioramento del decoro della città, invitando i giovani ad impegnarsi anche loro in questo senso.

Al termine il direttore Salustri ha distribuito a tutti i ragazzi e le ragazze, merendine e succhi di frutta.