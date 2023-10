Giovedì 5 Ottobre 2023, 06:42 - Ultimo aggiornamento: 06:43

Ha picchiato selvaggiamente un negoziante cinese nella zona centrale di Rocca Priora, poi è andato a scuola come se nulla fosse. Un 18enne del posto è stato identificato dai carabinieri della locale stazione per aver aggredito un commerciante di 45 anni in via degli Olmi, vicino alla fermata del bus.

LA DINAMICA

Tutto è accaduto martedì mattina attorno alle 7,30, di fronte ad alcuni passanti. L'ipotesi è che il ragazzo abbia avuto già degli screzi con il negoziante asiatico già nei giorni scorsi: è bastata una scintilla (magari uno sguardo, un rimprovero, un commento o qualche parola non gradita) per scatenare la rabbia del 18enne che non ha esitato a sferrare una serie incontrollata di pugni sul volto del commerciante, caduto pesantemente a terra sull'ultimo colpo andato a bersaglio e perdendo momentaneamente i sensi. «Pensavamo fosse morto, ci siamo molto spaventati» ha detto una donna che stava portando il figlio a scuola e ha notato la scena. I presenti hanno avvisato un agente della polizia locale che stava facendo servizio per controllare il flusso di ingresso in una scuola nelle vicinanze, poi il vigile ha allertato i carabinieri. Nel frattempo il giovane, come se nulla fosse, era salito sull'autobus che lo ha portato nell'istituto scolastico superiore di Velletri che frequenta, ma non è sfuggito alle ricerche dei carabinieri della locale stazione guidata dal comandante luogotenente Domenico Bertozzi che hanno fatto immediatamente scattare le indagini.I militari, ascoltando le testimonianze di chi aveva assistito al fatto e studiando scrupolosamente le immagini della videosorveglianza cittadina attive da tempo in quelle zone, sono risaliti velocemente all'identità dell'aggressore. Si tratta di un 18enne del posto, conosciuto per la frequentazione di bar, parchi pubblici e altre zone del centro storico: ora rischia una pesante denuncia penale per aggressione con lesioni personali gravi. Il commerciante cinese è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Frascati dov'è ricoverato in gravi condizioni a causa di diversi traumi facciali e cranici. Inizialmente si era sparsa la voce di un'aggressione di gruppo al commerciante, ma dalle indagini è emerso che il giovane ha compiuto l'aggressione in modo totalmente autonomo. La sindaca Anna Gentili ha voluto precisare che «da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, portate avanti anche grazie alla proficua collaborazione con la polizia locale, si è trattato di un gesto individuale dovuto probabilmente a degli screzi personali e che non c'è nessun elemento di criticità legato a chissà quale fenomeno criminoso. Il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità, una volta rintracciato dai carabinieri. Conosco da tempo il commerciante ed è una persona tranquilla, perfettamente integrata nella nostra comunità: gli faccio i migliori auguri per una pronta guarigione. Sono state di fondamentale ausilio le immagini delle telecamere come già accaduto in altre occasioni, ad esempio per l'omicidio avvenuto a dicembre scorso in via del Sassone. Ci tengo a rimarcare che il territorio è costantemente monitorato dalle forze dell'ordine che lavorano in modo quotidiano e meticoloso per garantire la sicurezza di tutti i cittadini».