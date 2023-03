Rocca Priora, il nuoto ha una nuova stella: Aurora Luciani a 13 anni è vice campionessa regionale dei 100 e 200 delfino

Alle finali regionali giovanili di nuoto disputate a Pietralata a Roma, il Centro nuoto Colleferro ha scoperto la sua nuova stella. Dopo Valeria di Giacomantonio (la Quadarella di Lariano) e Sofia Polverini, coach Cianfarani ha scoperto il suo nuovo talento, il suo nome è Aurora Luciani, ha 13 anni ed è di Rocca Priora. Classe 2009, la giovane nuotatrice dei castell, nei 100 e 200 metri delfino (farfalla) ha conquistato a Roma il titolo di vice campionessa regionale ottenendo il pass per i prossimi campionati italiani giovanili (Criteria, ndr). Un tempo pregevole ottenuto nei 100 delfino con 1’04”80 e nei 200 con 2’25”12 dietro l’attuale campionessa italiana del circolo canottieri Aniene. L’altra atleta a mettersi in evidenza è stata Sofia Nori anno 2008, quarta classificata nei 400 dorso (ha ottenuto anche lei il pass per i campionati nazionali) che a fine marzo disputerà a Riccione i campionati nazionali. Saranno quattro le atlete del Centro nuoto Colleferro a partecipare ai Criteria italiani: Aurora Luciani, Sofia Nori, Valeria Di Giacomantonio e Sofia Polverini (le ultime due tesserate per la società lombarda Inn sport Rane Rosse). La Nori gareggerà nei 200 dorso, la Luciani nei 100 e 200 delfino, la Di Giacomantonio disputerà i 200-400-800 stile, i 200 misti e 3 staffette (4x100 mista, 4 x100 stile, 4x200 stile), infine la Polverini disputerà i 50-100-200 rana, i 200 misti, e le staffette 4x200 e 4x100 stile.

«Valeria è stata anche contattata dal tecnico della nazionale - dice con orgoglio Roberto - la stanno tendendo d’occhio per verificare i suoi risultati». Aurora Luciani l'ultima "nata" della "covata" di coach Cianfarani ha soli 13 anni e vive a Rocca Priora anche se tutti i giorni viaggia per allenarsi fino a Colleferro, frequenta la terza media del Duilio Cambellotti e i suoi primi fan sono la sua famiglia, i suoi amici e i compagni di scuola e di allenamento. «Ho iniziato a nuotare quando era al nido da piccolissima, e oltre al nuoto e allo studio, nei ritagli di tempo amo disegnare, leggere e ascoltare musica - dice Aurora - mi rilassa, quest’anno sarà la seconda volta che partecipo ai campionati italiani e spero di migliorarmi ancora, anche se il mi vero obiettivo è agguantare l’altro pass per gli altri campionati italiani estivi che si disputerà nei prossimi mesi». Agli ultimi campionati regionali il Centro nuoto Colleferro ha anche centrato 38 finali con 9 suoi ragazzi ad iniziare dalla “mascotte” della squadra, la più piccola, del 2010, Michela Cedroni nei 200 misti e 100 farfalla, poi con Sofia Nori quarta nei 200 dorso, con Francesca Amore nei 200 dorso, con Martina Neccia nei 200 rana, Ludovica Campagna nei 50 e 200 rana, Asia Magi nei 100 dorso, Chiara Alvei nei 400 misti e per i maschi invece Leonardo Lautizi nei 200 dorso, 400 misti, 800 stile, Michele La Monica Miraglio nei 100 stile. Insomma piccoli campioni crescono a Colleferro alla corte di coach Roberto Cianfarani ed Emanuele De Vita il titolare della piscina, nei prossimi mesi restate sintonizzati e annotatevi questi nomi ne vedremo delle belle.