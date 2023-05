Rocca Priora, chi trova un "Duilio" trova un tesoro: gli studenti del Cambellotti sperimentano la nuova moneta d’Istituto

«Quanto costa scaricare la nuova canzone coposta dai ragazzi della 3C? Un Duilio». Il Bazar allestito nell'istituto Cambellotti avrebbe fatto rabbrividere persino un suq (mercato arabo, ndr) dove si vendeva di tutto e si contrattava su tutto pagando però rigorosamente solo con Duilio. “Chi trova un Duilio…trova un tesoro”. All’insegna di questo slogan l’Istituto comprensivo Duilio Cambellotti di Rocca Priora ha concluso le giornate dedicate al progetto di Educazione Finanziaria avviato in collaborazione con la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nella giornata conclusiva gli studenti hanno allestito un Bazar pieno di manufatti artistici autoprodotti sperimentando la compravendita con la nuova moneta. L’unica moneta utilizzata per accedere ed acquistare al Bazar è stato “Il Duilio”, una moneta d’istituto progettata e realizzata dagli alunni a coronamento del progetto.

La manifestazione, ha visto anche la partecipazione della sindaca Dott.ssa Anna Gentili che ha veicolato conoscenze fondamentali legate alla moneta e ai prezzi e indirizzato gli alunni verso l’alfabetizzazione e la promozione della cultura finanziaria. «L’iniziativa è partita da un’attività di formazione che la Banca d’Italia ha proposto in collaborazione con la Res (rete di scuole dei Castelli romani del 37° distretto, ndr) - ha spiegato Laura Micocci dirigente della scuola di via della Pineta - con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’educazione finanziaria all’interno delle scuole.

Noi ci siamo occupati di uno dei quattro temi la moneta e il baratto, che è stato calato all’interno di un progetto di continuità (i bimbi di 5 anni che andranno in prima elementare e quelli della quinta elementare che andranno alle medie) facendogli coniare una nuova moneta il Duilio cosi facendo gli studenti hanno potuto creare disegni, lavori, brani musicale collegati con un QR code e manufatti vari, da comprare all’interno di un grande Bazar dove ogni classe ha avuto un budget di 5 Duilio da poter spendere per acquistare qualsiasi oggetto senza conversione in euro, per far capire agi studenti la circolarità delle moneta e del flusso finanziario e il processo lavoro, produzione, remunerazione, spesa (un Duilio era in moneta, 2 Duilio cartacea)».