Ad un'ora da Roma c'è il bosco delle meraviglie: si può fra noccioli, querce, biancospini

Domenica 19 Novembre 2023, 08:55

Avete mai pensato di allontanarvi per qualche ora dalla routine e il caos della città e lasciarvi guidare dalla bellezza e pace della natura? A pochi km da Roma si può grazie al percorso del Cerquone, un itinerario nato per ammirare la maestosità degli alberi secolari e scoprire tanto altro riguardo sulla selva dei Castelli Romani. Il percorso del Cerquone si trova nel comune di Rocca Priora dove si possono ammirare tanti tipi di fiori diversi come peonie e gigli rossi. Si tratta di un itinerario appena messo a punto dall'amministrazione comunale di Rocca Priora e va ad unire quattro punti di accesso al bosco: via Tuscolana, via del Vivaro, via dell’Incitore e via Lago Regillo. Il percorso è lungo circa quattro chilometri e si estende su un'area di settantacinque ettari. Chiunque potrà immergersi in un ambiente unico e fuori dal tempo dove tutto è rimasto intatto e naturale, l'uomo non è ancora arrivato a stravolgerlo. Il bosco è stato inserito nella lista europea dei SIC, siti di importanza comunitaria, e le ZSC, zone speciali di conservazione. I visitatori potranno osservare da vicino alberi secolari e maestosi di Farnia, il tipo di quercia meno diffusa nel territorio del Vulcano Laziale, e il cerro. Gli addetti ai lavori hanno installato delle strutture di legno lungo il percorso a disposizione per i passanti che potranno usufruirle per concedersi un pic nic immerso nella natura. Infine, hanno effettuato interventi di pulizia per i sentieri e sistemato alcuni punti in cui erano presenti buche e piccoli burroni più o meno pericolosi. Riguardo all'iniziativa del percorso di Cerquone, l'amministrazione comunale di Rocca Priora ha riferito attraverso un comunicato stampa che l'intenzione è stata quella di "integrare e ampliare la rete di percorsi naturalistici presenti all’interno del Parco dei Castelli Romani ed in particolare nel territorio del Comune di Rocca Priora". FOTO: SHUTTERSTOCK E CREDITS @COMUNE DI ROCCA PRIORA MUSICA:PROJECT A_KORBEN



