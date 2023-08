Benedetta scomparsa a Tarquina, il giallo del post (cancellato) sul ritrovamento. Il papà: «La stiamo ancora cercando». La fuga con il trolley

Benedetta Cristofani è stata ritrovata? Secondo le prime informazioni emerse questa mattina sembrava che la 12enne romana scomparsa mentre si trovava in una casa famiglia a Tarquinia, in provincia di Viterbo, fosse stata ritrovata. La ragazzina si sarebbe allontanata mentre si trovava nel centro estivo della struttura. A dare l'allarme sono stati gli stessi operatori del centro. Ad annunciare il ritrovamento, poco dopo le 23 di domenica sera, è stata la Aeopc protezione civile di Corchiano attraverso la propria pagina Facebook. Tuttavia il post al momento non è più reperibile. Intercettato telefonicamente il papà della ragazza ha dichiarato: «Non è stata ritrovata, aiutatemi».

La ricostruzione

Da una primissima ricostruzione dei fatti, sembra che la ragazza sia sparita nel nulla la sera del 4 agosto intorno alle 19. Il padre aveva diffuso sui social media un appello con il suo numero di telefono e la fotografia della figlia, con cui chiedeva notizie a chiunque potesse aver vista. «Mi hanno avvertito venerdì sera della scomparsa di mia figlia - ha spiegato - la denuncia l'avevano già fatta gli operatori del centro poco prima di avvertirmi.

Appena ho saputo la notizia mi sono spaventato a morte, ho telefonato sia alla polizia che ai carabinieri ma non mi fanno ancora sapere nulla. Per questo, oggi (ieri, ndr.) ho diffuso un appello con la speranza che qualcuno possa riconoscerla e mi chiami».

La fuga con il trolley

Da qualche giorno non se ne sa più nulla. «Ho sporto denuncia telefonicamente appena mi hanno contattato gli operatori della casa famiglia, quindi non so come siano andate le cose. So solo che alle 19 di venerdì è scappata con il trolley ed è salita su un autobus. So che è scomparsa e basta». L’unica cosa che poteva fare, l’ha fatta: «Ho avvisato tutti appena l’ho saputo».

Il cellulare

Il cellulare di Benedetta? «Ce l’hanno alla casa famiglia - continua Cristofani - altrimenti avrei provato subito a rintracciarla. Ho suggerito di darlo alla polizia per aprirlo e far controllare le ultime chiamate, perché sfuggire ai controlli e prendere un autobus così... Insomma, va bene che la ragazza è sveglia, ma penso che qualcuno abbia contattato. Per lo meno bisogna risalire alle ultime conversazioni». Benedetta era con la casa famiglia «da due settimane: ora l’unico problema è ritrovare la bambina». Per lei c’è un appello a tornare, anche se «di parole da dirle ne avrei mille». Per chiunque altro abbia informazioni utili invece c’è un numero di cellulare da contattare: 335.8445356.