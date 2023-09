Roma, auto rubata lunedì mattina a Torrespaccata. La vittima: «Mi ha avvisato un vicino, spero di ritrovarla»

Si cerca il ladro che ha rubato questa mattina in zona Alessandrina un’auto, precisamente una Hyundai Tucson. Il furto è avvenuto tra le 08:30 e le 14, quando un vicino ha avvertito il figlio del proprietario del furto della macchina. Quest’ultima era parcheggiata su viale dei Romanisti. Racconta la vittima del furto: «Questa mattina per andare a lavoro non ho preso l’auto di mio padre, ma sono andato insieme alla mia fidanzata. Ad un certo punto mi arriva una telefonata di un mio vicino dicendomi che la mia auto non era parcheggiata più lì. Speriamo di ritrovarla». Il fatto è stato immediatamente denunciato al Commissariato della stazione dei Carabinieri.

Secondo le statistiche – nei primi 4 mesi del 2023 – i furti delle vetture su quattro ruote sono aumentati del 30% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ogni giorno qualche automobilista denuncia la scomparsa della propria automobile e, di contro, quotidianamente vengono scoperte macchine rubate cannibalizzate e, spesso, date alle fiamme per non far riconoscere il numero del telaio e far risalire al proprietario.