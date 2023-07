Anzio, ragazza di 15 anni denuncia: «Violentata da un istruttore di vela». Il circolo: «Siamo estranei»​

Abusata dall'istruttore di vela, figlio di un socio vip dell'esclusivo Reale Circolo canottieri Tevere Remo, uno degli esclusivi club frequentati dalla Roma che conta, luogo di affari e lobbying più che di sport. È la denuncia di un'allieva 15enne del Circolo fondato nel 1872 oggetto di un'indagine della Procura di Velletri. I fatti, secondo quanto anticipato oggi da La Repubblica, si sarebbero svolti nella notte del 13 luglio. La ragazzina, allieva di un corso di vela, soggiorna nella foresteria della sede distaccata di Anzio del circolo. Di notte lei, un altro minorenne e un istruttore 22enne lasciano la foresteria per andare a casa di quest'ultimo a Lavinio, sempre sul litorale non lontano da Anzio.

Perugia, stupro del branco: c'è il video. Il racconto: «Avevo perso i sensi. quando mi sono ripresa c’era un ragazzo che mi stava violentando»

Cosa è successo

Lì, secondo la denuncia della 15enne, avrebbero bevuto: il ragazzino si addormenta mentre lei, questo il suo racconto, subisce abusi.

La mattina seguente la ragazzina, sotto choc, lascia la casa di Lavinio per ritornare nella foresteria ad Anzio che, per inciso, il regolamento del club vieta tassativamente di lasciare.

La risposta

Il circolo, esclusivo e con clientela selezionatissima, fa sapere di essere estraneo a questa vicenda sottolineando di essersi reso disponibile «a collaborare con la magistratura: Abbiamo 40 istruttori per le più svariate discipline e non è mai successo nulla in un secolo e mezzo di storia. Questo è davvero un fulmine a ciel sereno», spiega a Repubblica il professore Daniele Masala, ex olimpionico e 35esimo presidente del Tevere Remo.

La nota del Circolo

In una nota riservata ai tesserati il Circolo, pur sottolineando l'estraneità alla vicenda, chiede ai soci massima riservatezza. L'istruttore accusato dalla ragazzina è stato già sospeso dal suo incarico anche perchè, al netto del procedimento penale, avrebbe violato la regola di non far uscire dalla foresteria gli allievi.

L'inchiesta

La Procura di Velletri, guidata da Giancarlo Amato, ha aperto un'inchiesta per violenza sessuale a carico di ignoti e i magistrati hanno già acquisito i video della notte del 13 luglio. Una notte dopo la quale la ragazzina, dice nella denuncia ai carabinieri, sotto choc confida al suo amico e ad altri allievi di avere subito l'abuso dall'istruttore. Il giorno dopo la visita al pronto soccorso e poi la denuncia.