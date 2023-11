Anzio controllata dalla mafia, i carabinieri: «A Roma saremmo intervenuti in 500, ma lì era impossibile»

Il controllo pieno del territorio ad Anzio lo avevano le ‘ndrine e tutti i loro accoliti, sodali o semplici “amici” che con loro non volevano avere problemi o che, per puro servilismo - non si sa mai fosse stato necessario ricevere qualche favore - erano pronti a dare un supporto. Anche fosse solo avvertire della presenza di possibili ficcanaso. Così il colonnello Massimiliano Vucetich, del Nucleo Investigativo dei carabinieri di via In Selci che nel febbraio del 2022 condusse da Roma le indagini che portarono all’arresto di 65 persone e allo scioglimento dei comuni costieri di Anzio e Nettuno per mafia, nell’udienza del 5 ottobre scorso al processo al clan Gallace-Madaffari, incalzato dalle domande del pm Giovanni Musarò, è costretto a confessare la sua «grande frustrazione» per non avere potuto approntare servizi di ocp (osservazione, controllo e pedinamento) come avrebbe voluto. Questo dopo che con i suoi colleghi avevano intercettato una conversazione chiave tra alcuni presunti ‘ndranghetisti e un contatto nell’amministrazione comunale della città dello Sbarco: «Noi con una conversazione simile a Roma saremmo partiti in 500 - spiega al pubblico ministero e al giudice di Velletri Silvia Artuso - ma lì non ci saremmo potuti muovere... Una grande frustrazione». Insomma, facce "nuove" e movimenti insoliti, seppure in borghese, sarebbero stati opportunamente notati con l'alto rischio di mandare a monte una delle più importanti inchieste contro il crimine organizzato. Da qui l'esigenza di muoversi con la massima discrezione.

Anzio, nuovo scacco alla 'ndrangheta del litorale: sequestrati beni per oltre 3 milioni al boss Madaffari

L'INTERCETTAZIONE

L'intercettazione a cui fa riferimento l’ufficiale dell’Arma viene ascoltato in ambientale ed è eloquente sul modo di imporsi di quella che gli inquirenti hanno definito la prima “locale” di ‘ndrangheta autonoma e non sottoposta alla supervisione delle famiglie in Calabria: «Noi dovemo esse quelli che quando c’è da anda’ in Consiglio ci guardano..», «dobbiamo essere dentro, poi abbiamo anche la riserva di violenza…», il tono delle frasi ripetute entrando in una macchina.

Colletti bianchi e un gruppo di fuoco pronto a intimorire, insomma. Per il clan gli appalti nel movimento terra, rifiuti, l’asfalto, la spazzatura, «sono soldi». Gli interlocutori chiariscono che per accaparrarsi il business ci sono le ditte prestabilite («c’avemo le ditte) oppure è sufficiente pilotare le assegnazioni dei bandi e fare pagare la tangente a chi ha vinto («su quello prendiamo l’1%, 5mila con uno, 50mila con un altro senza fare un ca...»). Importante è anche il consenso sociale ottenuto manovrando la gestione dei posti di lavoro, da offrire a parenti e amici. Insomma, le ‘ndrine che si erano assestate sul litorale a Sud di Roma macinando denaro col narcotraffico internazionale, piano piano, si stavano impossessando della città, reinvestendo i proventi in miriadi di attività gestite da prestanome, facilitando gli interventi di pulizia e decoro davanti alle case degli “amici degli amici”, finendo però per inquinare il tessuto economico e sociale di Anzio e Nettuno, di fronte a cittadini che, per paura o per convenienza, erano disposti a vendere l’anima al diavolo.

LE LISTE ELETTORALI

Ma chi? Nell’udienza del 27 ottobre, sempre nel corso del processo, sono state acquisite agli atti le liste elettorali con le sottoscrizioni per le elezioni del 2018 ad Anzio. Per gli inquirenti potrebbero nascondere altre sorprese. Intanto, gli effetti degli arresti si sono fatti sentire anche per le “tasche” del boss Giacomo Madaffari a cui sono stati sequestrato beni mobili e immobili per tre milioni di euro.