Alexandru Ivan, fermato un quarto uomo per l'omicidio del 14enne: è Massimo Komarov, detto "Janko"

C'è un quarto fermato per l'omicidio di Alexandru Ivan, il quattordicenne ucciso nel parcheggio della metro C di Pantano. Il 26enne, Massimo Komarov detto Janko, è stato arrestato dai carabinieri in zona Borghesiana, alla periferia di Roma, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Velletri.La vittima, è stata uccisa con un colpo di pistola al petto, nella notte tra 12 e 13 gennaio nel parcheggio della stazione Metro C Pantano.

L'omicidio

Il ragazzino era con il compagno della madre. Il gruppo di 5/6 romeni avrebbe avuto un litigio fuori a un bar con un altro gruppo di connazionali, probabilmente nomadi, e ci sarebbero stati alcuni schiaffi e spintoni.

Poi si sono spostati nel piazzale della metro Pantano dove è arrivata un'auto da cui sono stati esplosi i colpi. La macchina si è poi allontanata. Non si esclude che quegli spari volessero essere un avvertimento. Almeno una parte dell'aggressione è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza. In particolare, nelle immagini si vedrebbero 7 persone, alcune delle quali facevano parte dello stesso gruppo della vittima e un ragazzo avrebbe una mazza da baseball. Il momento in cui il minorenne è stato ucciso a colpi di pistola invece non sarebbe stato immortalato dalle telecamere perché avvenuto poco distante in un punto non coperto dalla videosorveglianza.