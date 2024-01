Omicidio Alexandru Ivan, sindaco Montecompatri: «Più telecamere su varchi Casilina»

"Nel corso dell'incontro con il prefetto abbiamo chiesto i fondi per potenziare il sistema di video sorveglianza sul parcheggio della fermata del capolinea della metropolitana di Pantano, che ricade nel nostro comune". Così il sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri, al termine dell'incontro in prefettura a Roma, organizzato dopo l'omicidio del 14enne Alexandru Ivan a Pantano che ricade nel comune che confina con la capitale dopo l'esecuzione avvenuta al Corviale, lunedì sera. "Nel prossimo consiglio comunale - ha aggiunto - modificheremo il regolamento di polizia urbana per poter accelerare le procedure per l'applicazione del Daspo urbano dal nostro territorio. Le telecamere dovranno essere installate sui varchi d'accesso dalla Casilina che portano nel nostro territorio" (LaPresse)