Baby gang di nomadi ricercata in tutta Roma: rapine a raffica. Picchiato studente di 18 anni

Sono pericolosi e stanno facendo una raffica di rapine a coetanei che vengono picchiati e depredati. Si tratta di una baby gang di nomadi che si muovono alla Garbatella, Tor Carbone, e Marconi.

Ragazzo picchiato al parco Falcone-Borsellino, baby-gang a giudizio

L’altra notte l’ennesimo colpo. A mezzanotte, c’era uno studente di 18 anni che stava su via dell’Arcadia ad aspettare il bus di linea. Il giovane è stato accerchiato e picchiato dal branco che non gli ha permesso in nessun modo di scappare. La gang l'ha preso a calci e pugni. Lui era a terra, stordito, e non si è potuto opporre ai banditi.

La baby gang è riuscita a rapinare al diciottenne un cellulare di poco valore. Poi il branco si è dileguato a piedi facendo perdere le tracce. La vittima è stata medicata dal personale di un’ambulanza. Lui ha detto che si sarebbe recato in ospedale l’indomani.

La polizia sta indagando sulla banda dove figurano minori, ma anche ventenni. Gli agenti sono ottimisti di prendere la “baby gang”. Gli investigatori hanno degli spunti che potranno essere decisivi per l’arresto della banda di Rom.