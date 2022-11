Cristian Martinelli morto a 34 anni: pestato dalla baby gang alla stazione per rubargli gli occhiali da sole

Lo hanno preso in giro per gli occhiali vistosi che indossava, poi è partito un pestaggio brutale e senza pietà, con calci, pugni e una spranga di ferro in pieno giorno alla stazione di Casale Monferrato (Alessandria). Così è morto Cristian Martinelli, 34 anni, di Morano sul Po, deceduto due giorni dopo in ospedale a causa delle ferite riportate. Per i fatti, avvenuti lo scorso 14 ottobre sono stati arrestati in tutto cinque ragazzi, tra i 16 e i 21 anni.