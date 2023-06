Roma, ai WEmbrace Games lo sport e il divertimento abbattono barriere. All’evento benefico dello Stadio dei Marmi anche Totti e Bebe Vio

I Wembrace games, l’evento che abbattono le barriere fisiche e psicologiche, organizzato dall’Associazione art4sport di Bebe Vio, ritornano allo Stadio dei Marmi di Roma per la sua XI° edizione (i giochi nascono con il nome di Giochi Senza Barriere, per diventare nel 2022 WEmbrace Games, ndr). Il nome dei giochi composto dalle parole “WE” ed “Embrace”, nati per abbracciare simbolicamente le diversità di tutti e promuovere l’integrazione tra mondo olimpico e paralimpico, ha visto scendere in campo sette squadre italiane e una in rappresentanza dell’Europa, (Rilastil - squadra Milano, Sorgenia - squadra Roma, Toyota - squadra Bari, Ottobock - squadra Bologna, Algida - squadra Europa, Intesa Sanpaolo - squadra Venezia, TikTok – squadra Campione d’Italia di Como e Radio Deejay la squadra di L’Aquila) composte da persone con disabilità e normodotate, che si sono sfidate per la vittoria attraverso giochi spettacolari e divertentissimi.

Dopo la parata con la fanfara della Polizia di Stato e l’intonazione dell’Inno d’Italia, hanno preso ufficialmente il via i tre giochi previsti, intitolati “Biscottiamo”, “Puzzle” e “Una squadra con le palle”.

Ogni squadra è stata capitanata da uno o più personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, che si sono messi in gioco per supportare l’Associazione fondata nel 2009 Bebe Vio, campionessa paralimpica delle Fiamme oro di fioretto. I giochi presentati da Trio Medusa di Radio Deejay hanno visto in campo anche Francesco Totti accompagnato da Noemi Bocchi, la cantante Malika Ayane, il conduttore Rudy Zerbi, agli attori Giorgio Pasotti il ballerino Samuel Peron, il rugbista Sergio Parisse, l’ex taekwondoka Carlo Molfetta, la conduttrice e sportiva Jill Cooper e l’apneista Alessia Zecchini e tanti altri. «Uno spettacolo, una serata di giochi e gare: WEmbrace Games rappresenta tanto per molte persone e racchiude in sé tanti significati. Tornare qui da tanti anni e trovare nuovi e vecchi amici rende questa manifestazione una festa che non dice ‘no’ a nessuno e che abbatte ogni ostacolo. Il divertimento resta comunque al centro, per cui non posso far altro che dare appuntamento all’anno prossimo, già non vediamo l’ora!» è stato il commento alla fine della serata di Bebe Vio. Al termine della competizione, che ha visto trionfare la squadra Venezia, sono arrivati i ringraziamenti e le premiazioni di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Flavio Siniscalchi, capo del dipartimento per lo Sport, e Teresa Grandis, Presidente di associazione Art4sport Onlus.