Roma, violenta rissa al McDonald's di Corso Francia: due feriti, coinvolte almeno venti persone

Violemta rissa alle 5.30 del mattino a Roma, in Corso Francia. Secondo le informazioni fornite dalla polizia, due gruppi composti da circa 20 persone complessivamente sono entrati in conflitto all'interno del McDonald's. A separarli è intervenuto il responsabile della sicurezza, il quale ha purtroppo riportato delle ferite. I dipendenti del locale hanno chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare l'incidente. Secondo la versione fornita dalle autorità, un gruppo a bordo di un veicolo ha cercato di investire i membri dell'altro gruppo. Un cittadino romano di 33 anni è stato ferito e successivamente ha cercato assistenza presso un ospedale. Sul luogo dell'incidente stanno conducendo le indagini gli agenti del commissariato Ponte Milvio, mentre la Squadra Mobile è stata informata della situazione. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del fast food sono state acquisite per approfondire ulteriormente la vicenda.

