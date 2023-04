Ciro Immobile, come sta dopo l'incidente? Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura di una costola

Come sta Ciro Immobile dopo l'incidente? Lo staff medico della Lazio ha diramato un comunicato per fare chiarezza sulle condizioni del proprio capitano. L'attaccante biancoceleste, giunto al Gemelli per accertamenti, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra.

Ciro Immobile, come sta?

Le condizioni - sottolinea la società - sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma.

Secondo quanto appreso invece una delle due figlie (Michela e Giorgia), che erano a bordo con lui, avrebbe avuto necessità di un collarino e al Pronto soccorso sarebbe stata rilevata una piccola costola incrinata.