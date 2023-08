Domenica 27 Agosto 2023, 20:45

La coda di agosto sta per terminare mentre crescono le code tra le vie di Roma, segno che in tanti sono ormai rientrati in città e tra questi, tra i primi a passare il casello che conduce alla capitale, non mancano anche tanti volti noti. C’è ancora chi si gode un po’ il litorale romano, super affollato e con posti letto introvabili per gli ultimi scampoli di stagione più a buon mercato. Non ha problemi Pamela Camassa che, con la sua due ruote, gira per il Circeo mantenendo alto il tono della tintarella quanto quello fisico.

Niente sconti per Gilles Rocca che, rientrato in città, ritrova a Monteverde la sua routine di fitness quotidiana. Tra primi rientri e gli ultimi fugaci bagni, l’attrice ed ex gieffina Nicole Murgia è già alle prese con il traffico romano, leggero, come l’abbigliamento scelto da Greta Rossetti, influencer tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island che fa tappa a Roma per chissà quali impegni da digital strategist.

E chi di strategie digitali e video virali è maestra, è la romana Chiara Marcotulli, meglio nota sul web come @barefoodinrome, una vera e propria ‘influencer del gusto’, già alle prese con i nuovi contenuti da postare un piatto dopo l’altro. E come farlo al meglio, se non con i tetti di Roma al tramonto sullo sfondo? Perché se di ritorno a lavoro si tratta, meglio farlo s’una terrazza con un buon drink a rendere tutto più gradevole. Sempre in forma e sempre sul pezzo l’attrice Roberta Garzia, che si prepara ad una nuova stagione tra palchi teatrali e non solo, non prima però di aver goduto di qualche ora sul lungolago, prima del definitivo rientro nella capitale.

Divisa tra ultimi bagni al mare con prole al seguito ed attesi set di nuova stagione, è l’attrice Arianna Mattioli, impegnata nelle riprese della seconda serie “Tutto chiede salvezza”, di Francesco Bruni, per cui vestirà i panni del nuovo personaggio di nome ‘Antonella’. Chi invece adora trascorrere in famiglia le sue vacanze romane, è il ballerino e coreografo Kledi Kadiu che, insieme alla sua Charlotte Lazzari e ai loro due figli, non perde occasione per raccontare ai suoi followers quanto è bella Roma, uno scatto dopo l’altro. Lui è già pronto per il ritorno a lavoro nella sua accademia, mentre lei è già all’opera con il suo metodo yoga “Wonderyogi by Charlotte”. Prima però, tutti in posa tra Colosseo, iconiche fontane ed un immancabile – o forse più di uno -, tiramisù della tradizione.