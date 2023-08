Agosto da record per Trenitalia: oltre 35 milioni di viaggiatori, +15% rispetto al 2022

Agosto da record per Trenitalia. Con oltre 35 milioni di viaggiatori, l'azienda controllata da Ferrovie dello Stato ha registrato un +15% rispetto all'agosto del 2022, migliorando anche i numeri raggiunti nell'estate 2019.

I risultati

Previsioni confermate, quindi, quelle di Luigi Corradi . L' ad di Trenitalia, nonché capofila del Polo Passeg geri di FS, nelle scorse settimane aveva infatti previsto la presenza di 75 milioni di turisti sui treni del gruppo, tra Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Turisti che possono scegliere tra numerose destinazioni: nonostante Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna rimangano le mete più gettonate, ottimi risultati sono arrivati anche dalle località di mare e di montagna.

Una vittoria per tutti, considerando soprattutto che la riscoperta del treno ha interessato anche i più giovani: utilizzando le promozioni a loro dedicate, ben 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno infatti scelto di viaggiare su rotaia. Un numero incredibile, destinato ad aumentare entro la fine dell'estate, quando i viaggiatori under 26 raggiungeranno addirittura i 13 milioni.