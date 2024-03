La prima è un viaggio fantastico sull'Isola che non c'è

L’incanto di un’isola che non c’è, che ha affascinato generazioni e fatto sognare i piccoli di ieri divenuti ormai adulti, con ancora vivo nel cuore il ricordo di una favola che non tramonta mai. Quella dei bimbi sperduti, Wendy e Peter Pan, Campanellino e Capitano Uncino. Ci sono tutti nel musical “Neverland – l’isola che non c’è”, di EMA Entertainment, la cui prima al Teatro Olimpico ha fatto il pieno di sorrisi e occhi lucidi per l’eterno bambino che torna a volare da una finestra all’altra dei nostri sogni. Ne sa qualcosa Caterina Balivo che non si perde la première e come lei il doppiatore Giorgio Borghetti, seguito dalla coppia Marco Aceti e Angela Cardarelli. Ad annuire alle smorfie di Roberto Ciufoli nei panni del malvagio capitano con un occhio e una mano sola – ma soprattutto in veste di regista dell’operazione -, non mancano gli amici e colleghi come Claudia Campagnola, Alma Manera, Roberta Beta e Michele La Ginestra.

A interpretare i personaggi del celebre romanzo di James Matthew Barrie riadattato da Edoardo Lombardi, sono Anastasia Kuzmina, Margherita Rebeggiani e Daniele Bianconi, danzando e cantando sulle coreografie di Nikolett Prok e le musiche originali di Emiliano Branda, per volteggiare sulle scene tra oggetti giganti di Dan Potra e i mapping di Paolo Bertola.

Fate, pirati, indiani compongono l'ensemble di ballerini per la serata del debutto in cui Ciufoli, da buon direttore d’orchestra scenica, non ha nascosto l’emozione, ricevendo in dono l'apprezzamento dalla platea che ha amato il musical dedicato a una storia senza tempo, quella di un ragazzo che non voleva crescere mai. Tra le prime file Federica Cifola, Alda D’Eusanio e Metis Di Meo, il regista Riccardo d’Alessandro con Andrea Lintozzi, Chiara Giordano e Stefano Pantano, l'ex campione di scherma che ha formato i protagonisti per tirare di spada. All’uscita del foyer si vedono Giulio Scarpati e Nora Venturini, poi Camilla Petrocelli e Gabriele Pignotta, seguiti dal regista Piero Di Blasio, in passato docente di Rebeggiani e Bianconi. Non manca Daniela Martani che con Ciufoli, ha vissuto l’esperienza di un’altra isola, quella dei famosi, pronta a tornare in TV dal prossimo aprile con la conduzione inedita quanto attesa di Vladimir Luxuria. Applausi al termine con l’amore per una storia e il suo significato che si rinsaldano, perché “finché crederai nelle fate la magia volerà attraverso la tua finestra e la storia non finirà mai”.