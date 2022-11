Sabato 12 Novembre 2022, 07:32

Dinner con affascinanti racconti. Serata conviviale del Rotary Club Roma Eur in un hotel di viale Shakespeare per la presentazione del libro del medico Luigi Gentilini I'm alone, una storia nella storia. Accolto dal presidente del sodalizio Giuseppe Cirillo, l'autore parla della sua esperienza in Africa e delle grandi amicizie nate in quella terra. «Con Levina, quando ci incontrammo racconta Gentilini - fu subito sintonia. Iniziammo a parlare dei nostri primi anni di vita. I miei in Africa sull'Oceano Indiano, i suoi a Bukoba e sui laghi della Rift Valley. Le parlai del mio lavoro di medico. Missionario, diceva. E lei del suo, da religiosa impegnata nella formazione.

Si entusiasmò della mia idea della nave ospedale-scuola, da far navigare sul lago Vittoria. Ma il suo atout fu la notizia che i romani fossero arrivati fin lì, sul grande lago, risalendo il Nilo, inviati da Traiano. Uno scoop. La sua scomparsa mi lasciò solo. Con un'infinità di appunti che lei non ebbe il tempo di rivedere. Erano tanti, interessanti e fantastici. Ho cercato di metterli in ordine. Il mio libro, sono sicuro, non finirà qui». Applaudono i medici Giulio Bicciolo e Claudio Anconitani. E dopo la presentazione, ricca di misteri non ancora svelati, si prosegue con il goloso menù a base di polenta con spuntature di maiale e salsiccia e polpettone con verdure e formaggi. Brindisi alle grandi imprese.