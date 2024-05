Roma, le vie dell’Esquilino intralciate dagli alberi tagliati. «Tronchi per strada e parcheggi bloccati»

Da qualche giorno all’Esquilino e in atre zone del centro sono stati rasi al suolo diversi alberi. In viale Manzoni in particolare la situazione sarebbe disastrosa. Sono moltissimi gli alberi che sono stati eliminati e i residenti oltre a nutrire dei dubbi sulla necessità della scelta, sarebbero anche infastiditi. Il problema infatti sarebbero i rami e i tronchi lasciati giacere in strada e sui marciapiedi, che come facilmente intuibile creerebbero non poco disagio. «Ormai sono giorni che gli alberi che costeggiavano viale Manzoni sono stati tagliati e nessuno si è occupato di eliminare i tronchi, alcuni dei quali anche parecchio ingombranti. La strada è lunga, ci sono diverse abitazioni, negozi e anche un istituto scolastico, in questo modo si crea molta confusione. In alcuni tratti diventa difficile anche percorrere il marciapiede».

Un'altra questione riguarderebbe i parcheggi. «Già è difficile trovare parcheggio per noi residenti, e alcuni resti sono proprio in prossimità di diversi posti utili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’accumulo di rami in strada inoltre darebbe adito a gettare rifiuti tra i rami, creando ulteriore sporcizia. Non mancano infatti bottiglie, plastica, cartacce e rifiuti vari tra i tronchi. «Speriamo che qualcuno si occupi al piu presto di sgombrare il tutto, per noi è un dolore vedere quegli aberi a terra, e molti non ne capiscono l’utilità. Tuttavia almeno chiediamo che finiscano il lavoro senza crearci ulteriori problemi. I rami sono rimasti qui per tutto il weekend e stamattina ancora ci sono, non so quanto dovremmo aspettare ancora».