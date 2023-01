Al teatro Quirino red carpet per le dive di Tennessee Williams: anche Anna Foglietta e Simona Izzo al debutto di Anna Sofia Ricci

Sulle tavole del palcoscenico del Quirino una poliedrica Elena Sofia Ricci ha dato vita con la bravura che la caratterizza al ruolo di Alexandra una star del cinema in declino, alcolizzata e depressa, delineata dall’arte drammaturgica di Tennessee Williams. Ad apprezzarne la professionalità tanti amici e colleghi, come Ricky Tognazzi arrivato con Simona Izzo una perfetta dama in rosso, seguiti dalla regista Maria Sole Tognazzi e da Fiamma Izzo con il marito.

Le figlie della protagonista, Emma Quartullo e Maria Mainetti non sono volute mancare alla prima dell’amata mamma, come l’attore Vincenzo Bocciarelli che ha fatto arrivare in camerino un vassoio di frappe al cioccolato con un biglietto con su scritto “per la divina”. Ecco entrare Fiorenza Pieri con cappellino marrone alla francese e Mascia Musy che ha a lungo abbracciato il regista Luigi Russo. Sono entrate con discrezione Anna Foglietta elegante in cappotto marrone, insieme all’amica Fabia Bettini: per loro c’è stato giusto in tempo per prendere i biglietti ed entrare in sala. Buio, su il sipario, via alle emozioni.