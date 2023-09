Red carpet solidale al Colosseo con la voce delle star

Pioggia di star nella Roma imperiale. Ecco Michele Placido con la sua Federica Vincenti, in elegante lungo di raso bianco e ciondolo importante. Insieme raggiungono l’entrata del Colosseo. Qui appare anche Maria Grazia Cucinotta, in importante outfit di pizzo nero. E ancora Flora Canto, in sfiziosi pantaloni sfrangiati scuri, la conduttrice Carolina Di Domenico con il marito Pier Ferrantini e la cantante Chiara Galiazzo, in chiodo nero, ex vincitrice di X Factor. Sono solo alcuni dei nomi attesi al super evento charity “Time for change”, che al Tempio di Venere prevede un iconico concerto per supportare “End Polio”: il progetto del Rotary International per l’eradicazione della poliomielite in tutto il mondo. Al coro di vip si uniscono, nella suggestiva entrata del parco archeologico, Lina Sastri e il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Pioggia di flash e fan in delirio per Annie Lennox, in giacchino di lurex su pantaloni scuri, e poi per Mahmood, in total black.

E poi ancora l’artista Jago, Luca Tommassini, in sgargiante spolverino, e Dergin Tokmak per dar vita ad una notte da ricordare e soprattutto per sostenere la sfida di un mondo più inclusivo.

Lungo l’impareggiabile scenario dagli scorci senza tempo si accende una serata esclusiva, riservata a 400 ospiti. Breve giro turistico per gli illustri invitati all’interno dell’Anfiteatro Flavio, prima di raggiungere il cocktail al Tempio, sede dell’evento, con le prelibatezze firmate dalla volitiva Cristina Bowerman. E finalmente via alle note sotto il cielo stellato. Tra le file si riconosce Alberto Cecchini, direttore del board Rotary international. Dall’imbrunire fino a notte, la musica dal vivo è la grande protagonista anche grazie alla straordinaria partecipazione della Lennox, la prima star internazionale ad aver aderito al progetto. Insieme a lei ci sono due artisti di talento a comporre il main cast dell’appuntamento: il premio Oscar Nicola Piovani e Mahmood, autore e cantante molto stimato nella scena italiana e internazionale, che ha scalato le classifiche diventando uno dei nomi di nuova generazione più rilevanti. Tra i talenti che hanno aderito c’è anche Jago, artista contemporaneo famoso per le sue sculture e installazioni. Lunghi applausi.