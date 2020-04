Coronavirus, Lady Gaga, Bocelli, Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John e Zucchero stanotte nel grande show per l'Oms

Coronavirus, Lady Gaga effettuerà stanotte il grande show "One world: together at home" per raccogliere fondi per l'Oms. «Stanotte rinunciamo a qualche ora di sonno per guardare in diretta su Rai1 "One world: together at home", il grande show ideato da Lady Gaga per raccogliere fondi a favore dell'Organizzazione mondiale della Sanità nella battaglia contro il coronavirus», scrive su Facebook il direttore di Rai1, Stefano Coletta, dando appuntamento alle 1.45 di questa notte sulla rete ammiraglia Rai.

«Ad esibirsi - ricorda Coletta - i più grandi del nostro tempo. Tra gli altri, Annie Lennox, Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Andrea Bocelli e Zucchero. Ma ci saranno anche Ophra Winfrey, i coniugi Beckham, Sarah Jessica Parker, Ellen De Generes e tanti tanti altri».

«Dall'1.45 alle 4.15 su Rai1, Radio2 e Rai Play Fabio Canino e Ema Stokholma ci terranno compagnia per sentirci parte della comunità globale nella lotta al Covid-19», conclude Coletta.

Ultimo aggiornamento: 20:38

