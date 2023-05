Al via la Race for the Cure: da oggi screening gratuiti al Circo Massimo, domenica la corsa contro il tumore al seno

Al via la XXIV edizione della Race for the Cure 4 giorni di prevenzione gratuita, sport e benessere al Circo Massimo di Roma che si concluderanno domenica con la corsa per la vita delle “ Donne in Rosa”. Questa mattina al simbolico taglio del nastro del Villaggio della Salute insieme al Professor Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia e alla Professoressa Daniela Terribile, presidente dell’Associazione erano presenti al numerosi ospiti istituzionali: Marco Elefanti - Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Daniele Piacentini - Direttore Generale Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina - Gemelli Isola, Alessandro Onorato - Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale, Massimiliano Maselli - Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona Regione Lazio, Carmine Belfiore – Questore di Roma, Brigadier Generale Mauro De Fulvio - Direttore Ospedaliero Policlinico Militare Roma Celio, Marina Giuseppone – Direttore Generale Organizzazione MIC, Claudia Pratelli - Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro Roma Capitale, Barbara Saba – Direttore Generale Fondazione J&J, Gabriele Fischetto – Presidente Fondazione J&J – Presidente Johnson & Johnson Medical,Monica Cerroni - Presidente Fondo Fasda, Violante Guidotti Bentivoglio - CEO Komen Italia e Maria Grazia Cucinotta – Madrina della Komen Italia.

Komen Italia, dal 4 maggio al Circo Massimo visite ed esami gratis

Al via la Race for the Cure, tutte le attività in programma al Circo Massimo

Ogni giorno, dalle ore 10:00 alle 20:00 sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione nei 25.000 mq che la Komen Italia ha allestito al Circo Massimo. «Oggi è una giornata bellissima, ringrazio tutti coloro che contribuiscono a questa importante manifestazione sociale che la Komen Italia organizza da 24 anni per dare un contributo all’azione di contrasto dei tumori del seno. Stiamo già lavorando alla venticinquesima edizione del prossimo anno», ha affermato Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia.

Diamo ufficialmente inizio alla XXIV edizione della Race for the Cure con l’inaugurazione del Villaggio della Salute. Ci aspettano 4 giornate di sport, benessere e intrattenimento per promuovere la prevenzione e la solidarietà, insieme!#rftc2023 #komenitalia #prevenzione pic.twitter.com/EmsqhxUFMh — Komen Italia (@komenitalia) May 4, 2023

Race for the cure, gli orari degli screening gratuiti

L’elemento centrale sarà il Villaggio della Salute, attivo dalle 10:00 alle 18:00, dove saranno offerti gratuitamente esami diagnostici e consulenze specialistiche in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS che da oltre 20 anni lavora in sinergia con la Komen Italia nelle iniziative di promozione della prevenzione e della salute femminile.L’impegno di altre istituzioni ospedaliere, tra cui l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina - Gemelli Isola e di Fondazione Johnson&Johnson, Fasda,Federfarma, Commissione Difesa Vista Onlus, Ars Medica e Otoclinc, consentirà di offrire al pubblico anche prestazioni specialistiche di prevenzione dei tumori ginecologici, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, delle patologie del fegato e della tiroide, esami visivi e uditivi, oltre a consulenze su nutrizione e diabete, menopausa, salute delle ossa e su come invecchiare in salute. Inoltre, sarà possibile donare il sangue presso le autoemoteche della Croce Rossa Italiana, “Area metropolitana di Roma” e Donatori Olgiati.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo sportello informativo della Regione Lazio per facilitare l’accesso agli screening del tumore del seno, del collo dell’utero e del colon.