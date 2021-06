One More Pictures, a Ostia la festa in spiaggia con Violante Placido, Paolo Ruffini e Vinicio Marchioni

Mercoledì 23 Giugno 2021, 00:54

Atmosfera da spiaggia di Miami a “Le Dune Beach Resort” di Ostia dove si è tenuta la festa organizzata One More Pictures a tema del telefilm cult “Magnum P.I.” con l’obiettivo di dare un’iniezione di fiducia post pandemia. Attori, imprenditori, registi, medici, musicisti hanno festeggiato la produzione cinematografica e il compleanno della Founder, Manuela Cacciamani imprenditrice romana da sempre impegnata nell’innovazione digitale. Tutti gli uomini rigorosamente travestiti da Tom Selleck. I Truccatori di Chiara Corsaletti e cartonati di Magnum P.I. sulla meravigliosa spiaggia bianca, parrucche, karaoke e un dj affacciato su una dance hall di cacciatori di selfie, ospiti illustri e qualche imbucato, influencer e attori, produttori, gente del cinema, della Roma vip. Ma tutti, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, rigorosamente con il risultato del tampone delle ultime 48 ore o con il certificato vaccinale alla mano.

Una celebrazione perfettamente riuscita quella portata in scena sulla spiaggia illuminata da centinaia di candele bianche, accese dagli ospiti per esprimere insieme il desiderio di un’uscita definitiva del periodo di pandemia. L’attrice Violante Placido, bellissima con la nuova acconciatura Pink, con il suo compagno Max, i registi Giulio Base, Lorenzo Giovenga, Diego Botta, il responsabile marketing e digital di Rai Cinema, Carlo Rodomonti e un simpaticissimo Paolo Ruffini che ha vinto, grazie ad un perfetto travestimento, il premio “miglior Magnum P.I” ex equo con l’imprenditore Gennaro Coppola, Ceo della società di VFX, Direct2Brain.

A metà serata fa un giro in spiaggia persino il Presidente dell’Anica, Francesco Rutelli accompagnato da Barbara Palombelli e arriva anche Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, l’attrice e influencer Jenny De Nucci, l’attore Vinicio Marchioni, protagonista della nuova fiction “Alfredino, e infine il simpaticissimo Nicola Nocella, attore di talento. Presenti anche le eccellenze del mondo della medicina, dal Prof. Nicola Mangialardi del San Camillo al Dott. Roberto Chiappa, Direttore della Chirurgia Vascolare dell'Ospedale Sandro Pertini e la psicoterapeuta Maddalena Cialdella. Un’atmosfera informale e tanto divertimento, fra tornei di Burraco, ping pong, bocce, biliardino, tanta pizza e birra artigianale Flea per dimenticare l’isolamento che, speriamo, non ritornerà più.