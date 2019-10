Musica e impegno per i giovani alla festa One More Pictures al Guido Reni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atmosfere tra Fellini e Dalì, tra acrobati illuminati ad arte e trucchi sontuosi, cilindri dorati e palloncini rosa, occhiali giganti e parrucche, trampolieri e contorsionisti. Un palco affollato di telecamere e telefonini, col dj affacciato su una dance hall di cacciatori di selfie e forzati del buffet, ospiti illustri e imbucati, influencer e attori, produttori, gente del cinema, della Roma vip e nip. Una celebrazione perfettamente riuscita quella portata in scena nei locali della ex Caserma Guido Reni, da One More Pictures e Manuela Cacciamani, la fondatrice e produttrice e Gennaro Coppola. Oltre 600 persone hanno festeggiato così il successo del cortometraggio in Virtual Reality Happy Birthday, coprodotto da Rai Cinema e distribuito da Rai Cinema Channel, già piccolo grande evento alla Mostra del Cinema di Venezia - art work di Terry Gilliam, regia di Lorenzo Giovenga – e record di visualizzazioni sulla app VR di Rai Cinema. Molte le postazioni con gli oculos per poter apprezzare il cortometraggio in versione VR. Un corto di particolare significato quello di Giovenga in realtà virtuale affronta il fenomeno degli hikikomori, ragazzi e ragazze giapponesi che vivono la propria esistenza in solitudine, chiusi in camera, tra videogiochi e social network. Con la speciale partecipazione di Achille Lauro e nel cast Jenny De Nucci e Fortunato Cerlino.Sul palco della festa il presidente dell'Anica Francesco Rutelli ha introdotto Manuela Cacciamani che ha anticipato i prossimi progetti di One More Pictures con un film alla Festa del Cinema di Roma e nuove collaborazioni con Adler Entertainment e True Colors , mentre Gennaro Coppola ha presentato la squadra di lavoro annunciando i prossimi progetti con partnership internazionali. Fra i presenti Carlo Rodomonti, responsabile marketing strategico e Digital di RAI Cinema, Marco Colombo CEO di Adler Entertainment, Catia Rossi di True Colors, Pierluigi Colantoni di Rai Creativa e molti attori: Fortunato Cerlino, Jenny De Nucci, Selene Caramazza, Eleonora Giovanardi accompagnata dall'agente Luca Di Nardo. Tantissimi i giovani artisti interessati alla One More Pictures che ha già dimostrato di essere tra le più innovative e promettenti sul mercato.