Notti disco, in pista è di nuovo Dolce Vita

La Vita è sempre più Dolce dalle parti di Via Veneto. In una traversa della via prediletta da Federico Fellini è stata festeggiata a dovere la riapertura del locale Notorius, brand storico delle notti disco romane. La prima ad arrivare, assieme alla commossa imprenditrice Beatrice Iannozzi accompagnata dalla figlia Veronica, è stata Corinne Cléry che ha raccontato di aver conosciuto suo marito proprio al Notorious 28 anni fa. Dopo l’attrice francese ecco entrare Alba Parietti con l’amato Fabio Adami, la comica e regista Michela Giraud in total black e le attrici Francesca Valtorta, Elda Alvigni, Liliana Fiorelli e Federica Pagliaroli. Ad apprezzare il restyling curato in ogni minimo dettaglio dall’architetto Antonio Girardi – irresistibili i bagni con specchi a mosaico in perfetto stile boudoir francese apprezzatissimi dalle ospiti che si sono scattate ripetuti selfie – anche Ludovica Bizzaglia in compagnia del fidanzato Andrea Fuorto, Francesca Luce Cardinale, Anna Safroncik e Noemi Brando con la regista Levi Riso.

Si è respirata la classica atmosfera da Dolce Vita quando il sassofonista Fabio Marziali a sorpresa si è alzato ed è andato ad esibirsi in pista eseguendo alcuni assoli musicali: un gruppo di attrici ha iniziato a ballargli attorno scatenando entusiasmo e applausi in tutti i presenti.

Non sono mancati tanti noti volti della televisione come Elena Santarelli, Angelica Giusto con Lana Vlady, il sorridente Andrea Dianetti e le “Iene” Nina Palmieri e Roberta Rei che hanno fermato il momento di allegria con uno scatto fotografico insieme a Lorenzo Esposito. Scendevano le scale blu elettrico anche l’ex naufrago de L'Isola dei Famosi Luca Vetrone e la designer, stylist e blogger Elen Ellis. Rispondevano all’invito dorato su fondo nero con su scritto “We are back!” anche un parterre di fedeli clienti e amici della famiglia Iannozzi tra cui Alberto Matano arrivato assieme al marito Riccardo Mannino e l’ex ministro Vincenzo Spadafora. A via di S. Nicola da Tolentino la storia dello spettacolo ha lasciato tante tracce, come quando una sera venne lasciato fuori Al Pacino perché non era stato riconosciuto ed è entrato il giorno successivo. Oppure quando Renato Zero e Mia Martini hanno preso il microfono e cantato insieme o la festa di matrimonio di Nancy Brilli e Massimo Ghini.