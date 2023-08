Nella spiaggia della Versilia il party è Anni '60

Party in spiaggia tutto romano. I protagonisti del jet set capitolino non si perdono mai l’appuntamento con l’elegante location di Forte dei Marmi. Anche perché quest’anno c’è un motivo in più per villeggiare a due passi dalle Alpi Apuane. Si festeggiano i cinquanta anni del Bagno Rosina, da sempre meta prediletta dei vip della Città Eterna che desiderano trascorrere le vacanze all’insegna dell’eleganza. Situato tra la Roma Imperiale del Forte e il parco della Versiliana, il ritrovo marino si inserisce molto bene nel paesaggio della zona e conserva la tipica struttura in legno, con caratteristiche tende e cabine, come vuole la tradizione fortemarmina. Senza tralasciare i confort moderni. Quindi tutti da queste parti, stesi su morbidi teli di spugna azzurra. Ma anche pronti, con colorati cocktail e piatti della tradizione locale, a celebrare il particolare compleanno con il celebre e storico proprietario Gioacchino Raffaelli. Prendono posto, sulla rena, oltre 150 illustri invitati. Si comincia con gli aristocratici, tra i quali il panama chiaro sembra essere il must del momento. Ecco i giovani principi Leonardo Barberini, in camicia color prugna, e Marcantonio Massimo, in azzurro su jeans bianchi.

Posano per uno scatto con Elettra Giovanelli Marconi, che ama questi lidi da tanto tempo, il figlio Guglielmo e la bella moglie Vittoria, che da un lungo floreale passa ad un outfit rosso fuoco, per la sera. E lungo le cabine in legno si riconoscono anche Ascanio Colonna di Paliano con la bella fidanzata Elena Cardino e il marchese Giuseppe Ferrajoli di Filacciano con la sua Olga, in ampi pantaloni di lino a righe. Passa l’attrice Beatrice Schiaffino. Meraviglia per le esibizioni di alcuni funamboli. Ed ecco altri blasonati romani come Giorgia Pacelli, Lucrezia Borromeo, Ninon e Ludovico Rospigliosi e Laura Boncompagni Ludovisi. Si riconosce, tra i tanti, anche il conte Roberto Giustiniani. Buffet a base di golose piadine con gamberi, caciucco di cozze e fiumi di champagne. Apprezzano la vista gli imprenditori Pietro Meschi, Pier Ettore Olivetti, Sofia Pratolongo e Isabella e Carolina Pratesi con l’opinionista televisivo Domenico Savini. Un dj seleziona vivaci note anni Settanta e Ottanta: e si balla fino a tardi.