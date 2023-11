Il red carpet è magico: canta Gaia

Stelle dorate che piovono dal cielo. Fuochi d’artificio. Ballerini di flamenco. Natale si avvicina, ed è tempo di magia. Charity premiere ad alto tasso vip ieri sera a The Space Cinema Moderno. Piazza della Repubblica è invasa da famiglie, bimbi e vip, in fila dietro le transenne e ansiosi di assistere alla proiezione del film della Disney “Wish”, in collaborazione con Make-a-wish Italia: organizzazione a cui è devoluto il ricavato dell’happening e che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, affetti da gravi patologie. Ecco il presidente della onlus per l’Italia Sune Frontani, e quello international, Luciano Manzo. Grande attesa per la performance esclusiva di Gaia. Appare in lungo cipria la voce italiana di Asha, protagonista del cartone, e si esibisce sul palco esterno tra ballerini e luci, interpretando il brano "Un sogno splende in me”. Inizia lo struscio glam. Ecco Giuliano Sangiorgi, con occhiali da sole a forma di stella proprio come il nome di sua figlia, che tiene per mano assieme alla compagnia Ilaria. Seguono Ludovico Tersigni e Luca Capuano con il figlio Leonardo. È il turno di Amadeus, in smoking, con la moglie Giovanna.

Sguardi di ammirazione per la bruna Ester Pantano, in giacchino jeans. Arrivano Adriana Volpe, in rosso e nero, Michele Riondino, che doppia un personaggio del film, Marco Mazzocchi, Tiziana Rocca, Anna Pettinelli. E ancora Eleonora Olivieri, youtuber, in lungo di paillettes blu. La scenografia sulla piazza é da togliere il fiato. Ci sono un gonfiabile alto tre metri di Star (la maschotte del film) e poi luci e musiche originali tratte dal movie. All'interno del cinema, per i numeri ospiti, postazioni per truccarsi, palloncini argentati, set Lego e monitor interattivi. E in questo bailamme da favola sfilano il regista premio Oscar Chris Buck, la regista Fawn Veerasunthorn, i produttori Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones. E si entra nel vivo della storia. Nella mitica isola di Rosas, conosciuta come il "regno dei desideri", al largo della penisola iberica, Asha, una giovane di 17 anni, deve liberare la città da una tremenda oscurità che nessun altro sente e, per ribellarsi al Re Magnifico, uno stregone che vuole controllare la vita dei suoi sudditi, esprime un desiderio alle stelle. Una vera stella dal cielo, di nome Star, risponde al desiderio di Asha. Entusiasmo, gioia e applausi