Roma, GP Liberazione: trionfano Alessandro Romele e Silvia Zanardi

Vittoria lombarda nella 76/a edizione del Gran Premio Liberazione. Alessandro Romele si è aggiudicato al termine di una fuga lunga più di 100 km il “Mondiale di Primavera”, che come ogni 25 aprile si è disputato sul tradizionale circuito ricavato attorno alle Terme di Caracalla. In una giornata dal sapore quasi estivo il corridore del Team Colpack-Ballan ha avuto la meglio rispetto al danese Gustav Wang, al termine dello sprint a due. In terza posizione troviamo un altro italiano, Alessandro Pinarello.

La gara, organizzata dalla Terenzi Sport Eventi, è stata animata dai migliori corridori Under 23 in circolazione. La manifestazione tira la volata al gran finale del Giro d’Italia a Roma: tra poco più di un mese, precisamente il 28 maggio, la capitale abbraccerà la carovana rosa in occasione dell’ultima frazione, dove verrà incoronato il vincitore finale della maglia rosa. In fase di premiazione sono stati presenti il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e Svetlana Celli, presidente dell’assemblea capitolina.

La gara è stata caratterizzata da una fuga nata nelle fasi iniziali promossa da Alessandro Romele insieme a due corridori danesi, Gustav Wang e Alexander Hansen. Quest’ultimo ha perso terreno negli ultimi due giri, mentre il duo di testa ha continuato a darsi cambi regolari fino all’ultima curva: Romele è rimasto in scia al proprio avversario fino agli ultimi cento metri, momento in cui ha lanciato il proprio sprint vincente. Il terzo posto di Alessandro Pinarello, corridore della Green Project Bardiani, è arrivato al termine di una fuga solitaria nata negli ultimi chilometri, in quanto i contrattaccanti non sono riusciti a trovare il giusto accordo per inseguire i battistrada. Per il Team Colpack-Ballan è il secondo trionfo negli ultimi tre anni al Gp Liberazione dopo il successo del 2021 con Michele Gazzoli.

“Sono molto felice di questo successo - ha affermato Romele dopo la vittoria, la prima nella sua carriera a livello internazionale - Mi piace molto regalare spettacolo al pubblico: la fuga è l'essenza del ciclismo. E' importante il risultato, ma è bello anche vedere la gente e i bambini che si divertono. Il mio corridore di riferimento è Mathieu Van der Poel, proprio perchè riesce a regalare sempre spettacolo fino all’ultimo metro”.

Al mattino, sul circuito di 6 km che compone il Gp Liberazione, si è svolta la gara femminile. Ad imporsi è stata l’azzurra Silvia Zanardi, la portacolori della BePink che ha dettato legge allo sprint superando il duo della Top Girls Fassa Bortolo composto da Cristina Tonetti e Giorgia Bariani, in un podio tutto italiano.