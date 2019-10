La Giornata dello stile di vita: a Roma un sabato per imparare a vivere bene

Ultimo aggiornamento: 19:35

Un sabato all'insegna dello stile di vita più salutare. E' il focus della, giunta alla sua terza edizione, promossa dalla Società italiana di educazione terapeutica (Siet) e ospitata sabato 12 ottobre dalla, a Roma. La Giornata nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sull’importanza di un sano stile di vita per la cura e prevenzione della maggior parte delle malattie croniche (diabete, obesità, malattie cardiovascolari, malattie infiammatorie croniche intestinali, tumori, demenze, depressione, cefalee, ecc.), come affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle principali linee guida internazionali.Il, con il Piano nazionale cronicità, ha sottolineato l’importanza della promozione di corretti stili di vita e ha riconosciuto nell’educazione terapeutica, un modello di cura centrato sulla persona in grado di favorire una maggiore consapevolezza, un senso di empowerment e una modifica dei comportamenti per migliorare la qualità di vita.La Giornata prevede nella mattinata una tavola rotonda che coinvolgerà personale sanitario, pazienti, familiari e persone interessate, con lo scopo di approfondire il rapporto tra stile di vita e salute, comprendere l’importanza di piani di cura personalizzati e dell’Intelligenza Artificiale come utile supporto nell’ambito sanitario. Successivamente saranno presentate una serie di attività motorie, ricreative e socializzanti, con l’obiettivo di favorire l’adozione di corretti stili di vita. L'evento ha il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale, Biblioteche di Roma, Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici (Enpam), Società per lo studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), Società Italiana dell’Obesità (SIO), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC), Réseau Régional Diabète R2D, Associazione Culturale Il Cerchio di Mamme al Lavoro, Associazione Medici Diabetologi (AMD) Lazio Con la partecipazione di: Comitato Unico di Garanzia e Direzione Generale Risorse del Ministero dello Sviluppo Economico.Per info e programma