Roma, progetto Perseo organizza «Passione e resilienza: storie di integrazione» per la Giornata Mondiale del Rifugiato

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, martedì prossimo, il 22 giugno, dalle ore 14.30 alle 18.30 si potrà partecipare al Seminario di lancio e tavolo di confronto “Passioni e resilienza: storie di integrazioni” del progetto Per.Se.O. - Percorsi, Servizi, Orientamento all’inclusione socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - autorità responsabile Ministero dell'interno - attivo su Roma, Latina e Frosinone per favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone, titolari di protezione internazionale, attraverso il rafforzamento del capitale sociale sia dell’individuo sia del contesto in cui vive, e del coordinamento tra le politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione.

Verrà messo a disposizione uno spazio espositivo all’aperto per prodotti artigianali realizzati da rifugiati.

I POSTI E DISPONIBILITA' DI SPAZI ESPOSITIVI GRATUITI SONO LIMITATI.

PER PRENOTARE LO SPAZIO ESPOSITIVO SCRIVERA A

address.perseo@gmail.com

PER PARTECIPARE IN PRESENZA

Compilate la scheda di registrazione

PER SEGUIRE LA DIRETTA FB: link

PER SEGUIRE su GO TO WEBINAR: link

Amira ha 26 anni, è arrivata nel nostro paese dalla Libia quasi due anni fa, con Hana e Salim, i suoi due piccolissimi figli, e una domanda grande come una casa, la casa che non ha: «Ho bisogno di un lavoro per affittare un appartamento dove posso vivere con i miei bambini. Non ho bisogno di altro. Sei in grado di trovarmi un lavoro?».



Alla domanda di Amira - e a quelle di molti altri uomini e donne come lei - risponde il progetto Per.Se.O. - Percorsi, Servizi, Orientamento all’inclusione socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale", finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - autorità responsabile Ministero dell'Interno - attivo su Roma, Latina e Frosinone.



Frutto dell’unione di realtà territoriali diverse (del settore pubblico e privato), con capofila la Società Cooperativa Sociale Integrata Karibu, Per.Se.O. si pone l'obbiettivo di favorire - grazie al coordinamento tra politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione - l’inserimento socio-lavorativo di migranti, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili: minori stranieri non accompagnati, donne sole con figli a carico, nuclei monoparentali purché titolari di protezione internazionale e di protezione sussidiaria fuoriusciti dal sistema dell’accoglienza da non oltre 18 mesi.



In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il 22 giugno dalle h.14.30 presso la Città dell'Altra Economia a Roma, si terrà il Seminario di lancio e tavolo di confronto “Passioni e resilienza: storie di integrazioni” curato dai partner del progetto Per.Se.O. Tra i relatori troviamo Riccardo Varone - Presidente di Anci Lazio, Luca di Sciullo - direttore IDOS, Aboubakar Soumahoro - Lega Braccianti.



L’evento sarà l’occasione per dare voce ai rifugiati e alle realtà pubbliche e associative che lavorano insieme e intorno a loro, per ascoltare ancor più da vicino quali politiche d'intervento e buone pratiche sono messe in campo per favorire l’inserimento socio-lavorativo di titolari di protezione internazionale, attraverso il rafforzamento del capitale sociale e del coordinamento tra le politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione.