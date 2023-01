Lunedì 30 Gennaio 2023, 09:22

Fortuna che la primavera sta tornando. Fortuna, come il titolo della collezione primavera-estate 2023 di Giada Curti, presentata nell'ultima domenica di gennaio, quella più fredda - come tradizione di stagione vuole - ma che, all'interno di un luxury hotel su via Vittorio Emanuele, è riscaldata dai pastelli accesi di abiti che catapultano il pubblico al sole del sud, in un'Italia anni 60 che porta con sé il ricordo e la speranza della rinascita. Proprio la parola italianità, accompagna il primo titolo di una collezione che ha chiamato a raccolta tante protagoniste dello spettacolo, come Flora Canto, Michela Andreozzi, Stefania Orlando, ognuna con indosso una diversa gonna a ruota dalle fantasie estive scelte dalla designer. Capri, Positano, Portofino, così come le preziose albe d'Abruzzo o i tramonti della Puglia.

I colori delle riviere più ambite del Bel Paese che brillano al sole, si riflettono nei toni scelti da Curti, lasciando in bocca il sapore dei frutti più dolci di stagione.

Un défilé che è un'astronave, pronta a riportare la platea indietro nel tempo, scandito dai successi più trascinanti di quei favolosi anni 60 scelti da Emanuele Vesci in console, mentre sfrecciamo a bordo di una decapottabile tra i tornanti della costiera per raggiungere il mare. Molti gli amici e i volti noti presenti all'evento, per omaggiare l'ultima frontiera del tempo e della moda valicata dalla creativa, visibilmente emozionata e sostenuta dal suo entourage e dalla famiglia, con la giovanissima figlia Azzurra in prima linea. Tra le prime file c'è Paola Perego, seguita da una luminosa Monica Giandotti, sempre in gran forma. Più innamorati e belli che mai Clizia Fornasier e Attilio Fontana, seguiti dalla sorridente Fabiola Sciabbarrasi. Poco dopo fa il suo ingresso anche l'attrice Gioia Spaziani e poi Sebastiano Lopez con Alessandra Pierelli. Applaudono anche Katia Pedrotti, la ballerina Lucrezia Lando e la conduttrice Annalisa Mandolini. Non sono mancate rappresentanze politiche di Stato, come il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti e presenze della politica cittadina, come l'assessore ai grandi eventi e allo sport Alessandro Onorato.