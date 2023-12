Fondazione Filo della Torre e Think Tank, il galà di Natale nel castello medioevale

La Fondazione Alberica Filo della Torre e il Think Tank Trinità dei Monti organizzano il 18 dicembre al Castello della Casteluccia la Cena di Gala di Natale 2023. La cena si terrà all’interno dello splendido castello medievale eretto sulle rovine di una villa romana di età imperiale e visitato nei secoli da personaggi illustri tra i quali Papa Pio VII e la Regina Cristina di Svezia, immerso nell’incantevole cornice delle colline circostanti all’interno del Parco di Veio. La serata prevede un aperitivo nella sala del camino del castello, seguito da una cena placé di 4 portate, accompagnata da vini, in abbinamento, di Casale del Giglio.

Nel dopocena si festeggerá sulle note di Thomas Grazioso, un occasione per i brindisi ed i saluti prima della pausa natalizia. Angela Achilli, speaker radiofonica e presentatrice televisiva di Rai Due, come da tradizione, condurrá il gala.

Madrina della serata, la scrittrice ed attrice Angela Tuccia, da sempre sensibile alle tematiche sociali, durante la serata interpreterá un breve monologo di Paola Cortellesi dedicato al 25 novembre. Ospite d’eccezione, la storica Raffaella Ranise, che si occupa di saggistica divulgativa dedicata alla storia delle dinastie, che presenterà il suo ultimo libro su le Regine britanniche. Manfredi Mattei Filo della Torre e Pierluigi Testa, rappresentanti rispettivamente della Fondazione e del Think Tank, illustreranno i progetti e le iniziative del 2024. Il Gala Natalizio, alla sua II edizione nasce per promuovere e condividere il lavoro svolto dagli enti, per far incontrare sostenitori e creare nuove opportunitá di sviluppo per la collettivitá.