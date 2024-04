"Fiume in rosa", sport e vip per il bene delle donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande festa in nome della prevenzione, al Circolo Canottieri Aniene, per la nona Giornata Nazionale della Salute della Donna. Appuntamento organizzato da Atena Donna, presieduta da Carla Vittoria Maira. Ecco il “Fiume in Rosa”, ovvero una mattina di sport al femminile con la regata organizzata in contemporanea in trentasei località d’Italia. Un flusso entusiasta di persone, accolte dal presidente del sodalizio Massimo Fabbricini, che tinge di rosa la splendida ansa del Tevere. Perché la regata amatoriale è un invito a tutte le donne a prendersi cura del proprio fisico attraverso la prevenzione: lo slogan #concentratisullatuasalute è stampato sui braccialetti distribuiti alle partecipanti. Madrina d’eccezione, l’attrice Rocío Muñoz Morales che sale, entusiasta, su uno dei “dragoni” insieme ad altre iscritte. Quest’anno prende parte alla kermesse anche Antonio Rossi, campione olimpico di kayak di velocità: partecipa alla manifestazione in veste di testimonial. A fare la cronaca in diretta c’è Raffaello Leonardo, campione olimpico e mondiale di canottaggio. Animano l’appuntamento il professor Giulio Maira, presidente Fondazione Atena, Milly Carlucci, il Premio Oscar Francesca Lo Schiavo, Luana Ravegnini, Paola Severino e la direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli. Ma anche Pierluigi Diaco, Elisabetta Ferracini, Luisa Todini, Livia Azzariti, Antonella Boralevi e Alessandra Necci. Si congratulano con la Maira Maria Rosaria Covelli, presidente Corte Appello Napoli, e poi Sabrina Florio, vice presidente Unindustria, Paolo Giuntarelli, direttore regionale Direzione turismo, cinema, audiovisivo e sport, Francesco Franceschi, direttore medicina d’urgenza e pronto soccorso del Gemelli, Massimo Grandi, amministratore delegato Recordati Spa, e Francesca Barbati, presidente Gruppo Usi. «Sono contenta di festeggiare questa giornata – spiega Carla Maira - che ho immaginato quasi dieci anni fa costituendo un comitato di nomi illustri a supporto di Atena Donna. Tutto ciò mi rende orgogliosa perché permette di offrire un concreto aiuto per la prevenzione di tutte patologie femminili». Inoltre, grazie alla collaborazione con ITA Airways, il logo di Atena Donna, affiancato dal claim #laprevenzioneprendequota, sarà posizionato su un aeromobile che volerà su tratte nazionali. Cocktail a seguire.