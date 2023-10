Le sognatrici accendono la festa al museo tra installazioni immersive e gare di selfie

Una mostra dedicata a tutti i sognatori, perché come asserisce una delle coloratissime installazioni: “Se puoi sognarlo puoi farlo”. Dopo Milano, ha aperto finalmente anche a Roma il “MOD (Museum Of Dreamers)” un’esposizione di ben ventuno installazioni immersive dalla potente estetica contemporanea e dal forte impatto visivo, perfetta per essere raccontata su Instagram. E proprio sui social sono stati pubblicati video pieni di vita e divertimento, realizzati durante l'inaugurazione esclusiva.

Nello spazio di 4.000 mq di pura magia al PratiBus District in Viale Angelico 52 tra i tanti personaggi noti ecco il comico e attore Enrico Brignano - anche al cinema con la commedia “Volevo un figlio maschio” diretto da Neri Parenti e con Giulia Bevilacqua - arrivato insieme alla moglie Flora Canto e ai due figli che hanno apprezzato luci, colori e lo zucchero filato. Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport ha tagliato il nastro insieme ad Andrea Cecchi, ma per tutti i presenti la grande emozione è stata creata sin dalla sala iniziale con il cielo stellato. Rudy Zerbi è stato uno dei tanti a buttarsi nella famosissima piscina piena di palline rosa “Enjoy Today”, nella quale si può vivere un momento di relax e spensieratezza.

Divertimento anche nei visi di Milena Miconi, Jane Alexander, Fammy Cadeo, Michela Quattrociocche e Nicole Murgia.

Si aggirava soddisfatta per le sale Ezia Modafferi, mentre Adriana Volpe e Tosca d’Aquino approfittavano degli spazi in perfetto stile “Barbie” per postare diversi selfie. Il campione olimpico di karate Luigi Busà girava divertito per le diverse sale, come anche Michelangelo Vizzini. Tra le musiche anni Ottanta a cura del dj Marvely e le coreografie dei pattinatori si aggiravano anche Pamela Camassa, Anastasia Kuzmina e Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto. Soddisfatte le ideatrici Elena e Giulia Sella: il progetto MOD nasce dall’unione di intrattenimento, design, creatività̀ e tecnologia ed è adatto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, perché sognare non ha età. Tra le installazioni più apprezzate da Lorenzo Esposito e dall’influencer Corinne Pino c’è “Change Perspective” in cui un appartamento è presentato sottosopra per guardare le cose da un altro punto di vista. Molto fotografata dalla cantante e influencer Carmen Ferreri e dall’amica di Valentina Ferragni Elen Ellis la sala "The Sky In not The Limit”: qui ci si può dondolare tra le nuvole, per non smettere di sognare e credere in se stessi, visto che nulla è impossibile.