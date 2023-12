Dolci solidali, per Suor Paola la donazione di Panettone Maximo

Il giorno prima di Natale e i prossimi sabati, quando Suor Paola donerà ai poveri i suoi pacchi solidali, saranno distribuiti i lievitati artigianali che hanno gareggiato nella quinta edizione di Panettone Maximo, competizione nazionale andata in scena all’Eur nella prima domenica di dicembre. Un gesto semplice ma dallo spirito intriso di quel sapore tipico della tradizione e che vuol dire universalmente “famiglia”, come sottolineano gli organizzatori della dolcissima kermesse, Stefano Albano e Fabio Carnevali insieme alla sua socia Belinda Bortolan, in occasione della consegna benefica alla “So.Spe. - Solidarietà e Speranza”. I due fondatori della manifestazione gastronomica, hanno varcato il cancello dell’associazione in via de’ Iacovacci con le macchine piene, per lasciare a “Suor P”, la nonna più dolce del mondo, così come viene appellata dai suoi tanti “nipoti”, i cinquanta lievitati che si fanno sinonimo della festa più attesa dell’anno, emblema dell’eccellenza italiana che tutto il mondo ci invidia.

“Questi panettoni serviranno a far sentire i bambini e le loro mamme in famiglia, perché in fondo su ogni tavola si taglia un panettone”, ha commentato Suor Paola, mentre Carnevali e Albano scaricavano i pacchi solidali nella cambusa della Casa Famiglia, da dove partiranno per raggiungere le tavole dei più sfortunati. “Perché una fetta di panettone vuol dire Natale”, ha poi concluso con sincera emozione Carnevali, salutando gli operatori della casa famiglia sempre pronti ad aiutare il prossimo.