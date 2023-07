Docu e start up, premiati i giovani creativi del futuro

Celebrazioni con vista sui tetti di Roma. Nella monumentale magia del giardino di Villa Medici in scena la nona edizione del primo premio generazionale in Italia, il Myllennium Award, promosso dal Gruppo Barletta e dalla Fondazione omonima e dedicato alla ricerca del talento under 30 e alla sua crescita, attraverso opportunità formative e professionali concrete. Sul podio 32 giovani da tutta Italia che si sono distinti per i loro progetti fortemente innovativi e per la loro motivazione e curricula, per ciascuna delle 10 categorie in gara. I protagonisti si alternano sul gigantesco palco che occhieggia l’Accademia, chiamati a ritirare il meritato riconoscimento dal giornalista e presentatore Pierluigi Pardo con la partecipazione di Andrea Delogu, in elegante completo bianco. In platea si riconoscono Paolo Barletta, presidente e fondatore del Myllennium Award, che saluta il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. E poi Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il viceministro del Lavoro e Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi e Chiara Colosimo, presidente Commissione parlamentare antimafia.

E poi ancora Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema e Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni, in scollato tubino blu, con il marito regista Fausto Brizzi. Ecco Claudio Gugerotti, prefetto del dicastero per le Chiese Orientali, e il regista Christian Marazziti. Prosegue la scenografica cerimonia sotto le stelle. Le nuove leve, spiegano i conduttori, avranno prospettive che metteranno alla prova molte generazioni. Gli scenari attuali sono destinati a cambiamenti sempre più radicali. «Ci sarà bisogno dei giovani per cambiare il futuro - sottolinea Barletta - e il Myllennium raccoglie la sfida: individuare e puntare sui loro talenti sarà fondamentale, come affiancarli nella loro crescita. Per trattenere i talenti c’è bisogno di saperli ascoltare e, quindi, valorizzare. I giovani premiati rappresentano il nostro Paese, dal nord al sud». Tra i vincitori, per la sezione MyMUSIC, ci sono Lisa Gambatese, in lungo abito plissettato a colori, e per MySOCIALIMPACT Laura De Dilectis e Ilaria Saliva, creatrici di una startup contro la violenza di genere. Applaude l’aristocratica manager Elena Aceto di Capriglia. Esclusivo dinner a seguire dai sapori mediterranei.